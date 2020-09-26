Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7
Сайт: https://element-car.ru/
Телефон: +7 (846) 215-11-60
Дилерский центр Элемент Авто только открылся в городе Самара по адресу Заводское шоссе дом 7. Посмотреть каталог автомобилей автосалона можно на сайте element-car.ru. Каталог автосалона очень большой, так же предлагается не маленькое количество акций и предложений по покупке автомобилей.
Что говорят про Элемент Авто на Заводское шоссе 7
Вы посещали данный автосалон и приобрели там автомобиль? Расскажите на нашем сайте остальным потенциальным клиентам о данном дилерском центре Элемент Авто, можно ли туда обращаться.
Уроды, мошенники и лохотронщики – вот самые культурные обозначения сервиса Элемент Авто. Точнее, никаким сервисом тут даже и не пахнет. Походу, все бабки они потратили на рекламу, а на найм и оплату квалифицированных работников средств не осталось. Там работают какие-то кретины, которые соображают в машинах так же, как я в бальных танцах. Ни на один мой вопрос нормально ответить не смогли, ассортимент машин скудный и убогий, ни одной нормальной модели не увидел. Дальше осмотра я заходить не стал, так как мне сразу стало все понятно. Никому не советую обращаться в Элемент Авто, иначе рискуете зря потратить время и лишиться средств, не получив взамен ничего!
Бывал я сам в этом говносалоне, разводят на всякой херн*, как и стандартные перекупщики. Повыставляли какие-то развалины вместо нормальных машина, а дерут с них, как за новые! Бедные клиенты, как я вам сочувствую, если вы у них что то покупатели. Это не Элемент Авто, а параша какая-то. Даже менее крупные фирмы, и те не стараются так тупо своих покупателей кинуть. Ну, поставьте вы на машины более подходящие цены, люди может какую-нибудь бэу тачку и возьмут. Так нет же, дерут непонятно за что и делают вид, что так и надо. В общем, отвратительное место, здесь вы никакого нормального сервиса не получите.
Согласна со всеми, никаких приятных цен на машины у них нет! Устанавливают какие-то дикие наценки, при этом даже у официальных дилеров цифры на 100-200 тысяч меньше, чем в Элемент Авто! А сами же в рекламе указывают, что только у них даже самые новые автомобили продаются по достойным ценам. В общем, все понятно, лишь бы человек к ним пришел, а там уже постараются максимально быстро обработать и подвязать на покупку гораздо более дорогих моделей. Со мной так и было, так что я провела у них всего минут 20, после чего уехала расстроенная. Думала, что машину куплю, а тут получилась сплошная нервотрепка и разочарование.
Вот я и познакомилась с «замечательным» отечественным автосервисом. Никому такого не пожелаешь, Элемент Авто показали мне, что сейчас верить на слово никому нельзя. Особенно, если дело качается покупки машины. Пытались мне подсунуть левые документы, по которым переплата за машину была огромная. Когда я отказалась подписывать договор, сразу начали грубить и утверждать, что я глупая и лучшего предложения нигде не найду. Не знаю, как вам, а меня от таких работников воротит. Никогда и ни за что не буду обращаться в Элемент Авто. Лучше лишние пару десятков тысяч отдам честным компаниям, а не этим хапугам, которые только и знают, как кидать честных людей.
По факту из всего ассортимента, который вы найдете на сайте автосалон Элемент Авто, представлены дай бог, если процентов 5. Все остальное – это битый хлам, перекупленный у владельцев. А потом они заявляют, что ничего подобного нет, просто на сайте не успели статистику обновить. Я специально следил за этим моментом в течение месяца и могу вам сказать, что они даже и не чешутся исправлять ситуацию. Видно, какое отношение у них к клиентам, ваще посрать на впечатление, которое у покупателей вызывает их отвратительный сервис. Никому не советую к ним обращаться, если не хотите зря потратить свое время.
Доброго времени суток. Совсем недавно я искала хороший автосалон для покупки машины и наткнулась на этот. Все понравилось, условия класс, кредитная ставка тоже супер, доставка бесплатна. Решила позвонить оператору. Набрав ей я услышала ,что цены действительно схожи, мне нужно было убедиться в этом, так как они слишком крутые. Но приехав меня ждал сюрприз. Машины на месте не было, менеджера тоже. Дождалась, спросила как и почему. Сказал через 2 дня пригонят, когда я спросила почему они такие безответственные мне ответили, что вы вообще-то такая не одна. В общем я очень возмущена и больше никогда не обращусь к ним. Не советую и вам этот Элемент Авто.
Побывала я в этом автосалоне, такое впечатление, что на свалку заглянула. Неужели сейчас так сложно нанять уборщицу и привести помещение в порядок? Я уже молчу о том, что мне во время ожидания даже журналов почитать не дали, хотя я и провела внутри несколько часов. Слонялась туда-сюда и явно испытывала сомнения по поводу того, стоит ли вообще тут находиться. Когда мою заявку по кредиту рассмотрели, пришел отказ. К тому моменту я полностью убедилась в том, что лучше не рисковать, а обращаться сразу к проверенным людям. Сочувствуют тем, кто здесь машины покупал. Видимо, зарабатывают нормально, раз позволяют себе такое скотское отношение к клиентам. И отзывы про них везде только хорошие, очень подозрительно, не считаете?