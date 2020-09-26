Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7

Сайт: https://element-car.ru/

Телефон: +7 (846) 215-11-60

Дилерский центр Элемент Авто только открылся в городе Самара по адресу Заводское шоссе дом 7. Посмотреть каталог автомобилей автосалона можно на сайте element-car.ru. Каталог автосалона очень большой, так же предлагается не маленькое количество акций и предложений по покупке автомобилей.

Что говорят про Элемент Авто на Заводское шоссе 7

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